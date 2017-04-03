Испытания проходили на Дальнем Востоке. В общей сложности автомобиль преодолел 1 370 километров, в ходе которых специалисты КАМАЗа и медицинской сферы оценивали возможности вездеходной «скорой», работу автономных отопителей, ходовой части, электрооборудования в условиях пониженных температур.
Пневматический подъёмник работал плавно при минус 35 градусах, обшивка кузова не мешает передаче сигнала по спутнику, но есть ряд замечаний, который камазовцы обещали исправить: спектр света салонного освещения и цвет автомобиля — он не должен быть белого цвета и необходимы светоотражающие полоски.
«Это (необходимость такого автомобиля в северных регионах страны) подтвердили медики в районах, — говорит директор магаданского центра медицины катастроф Игорь Ступченко. — Они очень внимательно изучали характеристики автомобиля, при них проводились испытания по оказанию медицинской помощи. Все врачи высказывались однозначно – они за то, чтобы районные больницы имели такой автомобиль. И даже убедили, что дверь между салонами, которую мы считали, что нужно убрать, должна быть обязательно, ведь при загрузке под минус 40-50 она может сыграть свою роль при сохранении тепла».
В пресс-центре КАМАЗа отметили, что медики на обратном пути в Магадан испытали работу оборудования в деле: на трассе произошло ДТП, в ходе которого женщина получила сильные ушибы. Помощь была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.
Как заявил губернатор Магаданской области Владимир Печёный, результаты тестирования будут отправлены в Министерства здравоохранения, промышленности и торговли России для принятия решения о запуске серийного производства.
Напомним, скорая помощь на базе полноприводного шасси КАМАЗА была представлена в декабре 2016 года в Москве.
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: хороший салон с капризной рейкой
Что в имидже тебе моем: тест-драйв Nissan X-Trail 2,5
Семиместный Lada Xray: каким он может быть