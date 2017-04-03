ПАО "КАМАЗ" сообщило об успешном завершении цикла испытаний первой скорой медицинской помощи на полноприводном шасси КАМАЗ-43502. В ходе тестов автомобиль даже успел поработать по своему прямому назначению.

Испытания проходили на Дальнем Востоке. В общей сложности автомобиль преодолел 1 370 километров, в ходе которых специалисты КАМАЗа и медицинской сферы оценивали возможности вездеходной «скорой», работу автономных отопителей, ходовой части, электрооборудования в условиях пониженных температур.

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Пневматический подъёмник работал плавно при минус 35 градусах, обшивка кузова не мешает передаче сигнала по спутнику, но есть ряд замечаний, который камазовцы обещали исправить: спектр света салонного освещения и цвет автомобиля — он не должен быть белого цвета и необходимы светоотражающие полоски.

«Это (необходимость такого автомобиля в северных регионах страны) подтвердили медики в районах, — говорит директор магаданского центра медицины катастроф Игорь Ступченко. — Они очень внимательно изучали характеристики автомобиля, при них проводились испытания по оказанию медицинской помощи. Все врачи высказывались однозначно – они за то, чтобы районные больницы имели такой автомобиль. И даже убедили, что дверь между салонами, которую мы считали, что нужно убрать, должна быть обязательно, ведь при загрузке под минус 40-50 она может сыграть свою роль при сохранении тепла».

В пресс-центре КАМАЗа отметили, что медики на обратном пути в Магадан испытали работу оборудования в деле: на трассе произошло ДТП, в ходе которого женщина получила сильные ушибы. Помощь была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.

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Как заявил губернатор Магаданской области Владимир Печёный, результаты тестирования будут отправлены в Министерства здравоохранения, промышленности и торговли России для принятия решения о запуске серийного производства.

Напомним, скорая помощь на базе полноприводного шасси КАМАЗА была представлена в декабре 2016 года в Москве.