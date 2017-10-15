СМИ сообщают о массовых увольнениях на заводе Tesla

Американская компания Tesla, как известно, испытывает серьёзные трудности с тем, чтобы "выдать на-гора" необходимое количество электрокаров Model 3, заказы на которых в текущем году перевалили за 450 000 экземпляров. Как стало известно, провал производственного плана вынудил руководство марки пойти на серьёзную реорганизацию.

По сообщению калифорнийской газеты The Mercury News, совершенно неожиданно Tesla уволила в течение текущей недели не менее 400 человек, причём никаких новостей о том, что руководство собирается пойти на такой шаг, не было. В список уволенных попали работники многих звеньев, в том числе менеджеры и технические специалисты, которые занимаются производством и реализацией моделей Model X и Model S.

Представитель Tesla подтвердил местной газете, что увольнения на заводе Tesla действительно были, однако в интересах компании не стал уточнять, сколько конкретно сотрудников были отправлены восвояси. Также спикер компании подтвердил, что на место уволенных сотрудников вскоре будут наняты новые.

Из всего этого можно лишь предположить две вещи: либо американцы в условиях, когда нарастить объём производства массовой модели Model 3 без строительства новых производственных линий решили пожертвовать объёмами производства более дорогих моделей Model S и Model X (что маловероятно), либо же руководство требует от своих сотрудников работать максимально плодотворно для того, чтобы недовольные заказчики Model 3 не «забросали» компанию судебными исками.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Tesla провалила производственный план по электрокарам Model 3 в пять раз.