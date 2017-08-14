Состоятельный британец хочет переделать Tesla Model S в универсал

Похоже, что некоторым жителям туманного Альбиона не даёт покоя мысль о необходимости передвигаться по дорогам общего пользования лишь на электрических автомобилях, причём ради неё они готовы тратить сумасшедшие деньги.

Как сообщает портал Autoevolution, один из владельцев люксового электрокара Tesla Model S хочет превратить свой седан в универсал, а всё потому, что в пятиместном автомобиле недостаточно места для его любимой собаки.

План по переделке Model S в универсал уже утверждён: состоятельный владелец автомобиля связался со специалистами McLaren и Lotus, и поставил им соответствующую задачу. Дизайн универсала Tesla Model S уже утверждён, и в текущем году проект может быть реализован. Примечательно, что благодаря навыку опытных конструкторов, вес универсала по сравнению с седаном увеличиться не должен. Без сомнения, что без дорогих композитных материалов такую задачу опытным специалистам не решить, но владелец Model S готов за это заплатить.

Ожидается, что проект будет реализован уже в текущем году. О его стоимости на данный момент ничего неизвестно.

Интересно, закончится ли всё одним автомобилем, или же группа специалистов превратится в тюнинг-ателье, которое будет решать подобные задачи до момента, когда Tesla (или другая марка) представят рынку серийный люксовый электрокар в кузове типа универсал?

Ранее Колёса.ру сообщали, что Tesla сделала «пятидверку» Model S и кроссовер Model X еще быстрее.