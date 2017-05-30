Вопрос рассматривался в ходе заседания межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли.

Главным вопросом очередного заседания МОЭС стало внедрение системы автоматизированного весогабаритного контроля транспортных средств. На встрече присутствовали первый заместитель главы Минтранса Евгений Дитрих, замминистра транспорта Николай Асаул, руководитель Росавтодора Роман Старовойт, представители МВД России, Ространснадзора, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также профильных ассоциаций грузоперевозчиков.

Согласно словам Евгения Дитриха, система автоматизированного весогабаритного контроля имеет ряд преимуществ перед стационарными пунктами. Так, её использование позволит осуществить стопроцентный контроль всего потока автотранспорта без снижения скоростного режима, потребует меньших затрат на строительство и содержание, а также исключит влияние «человеческого фактора».

О ходе тестового периода работы существующей системы весогабаритного контроля рассказал Роман Старовойт. «Из более чем 20 автоматических пунктов, установленных на федеральных трассах, три работают в режиме рассылки штрафных квитанций на территории Вологодской области. С их помощью за полгода эксплуатации удалось в четыре раза снизить количество нарушений весогабаритных параметров у грузовых транспортных средств в регионе. До 2,5% сократилась доля нарушителей от общего потока грузовиков», — комментируют в пресс-службе Росавтодора.

МОЭC в течение месяца соберёт предложения от участников рынка, экспертов и всех заинтересованных сторон, это поможет сформировать единые требования к работе автоматической системы весогабаритного контроля. Эти тезисы отправят на обсуждение на площадке Министерства транспорта РФ.

В конце прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Минтранс РФ планирует изменить систему весогабаритного контроля для дорог. Новую концепцию специалисты обещали представить к четвёртому кварталу 2017 года.