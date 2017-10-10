Как рассказали в пресс-службе российского офиса подразделения «Volkswagen Коммерческие автомобили», спрос на машины бренда продолжает расти. Так, в течение сентября 2017 года компания передала клиентам 660 единиц марки. Этот результат на 22% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным специалистов, в период с января по сентябрь текущего года продажи коммерческих автомобилей Volkswagen увеличились на 19% по отношению к результату первых трёх кварталов 2016-го.

В прошлом месяце на 36% повысились продажи автомобилей семейства T6 – Volkswagen Transporter, Caravelle, Multivan и California (в различных модификациях). В общей сложности в сентябре текущего года клиенты марки купили 409 таких машин. В компании напомнили о том, что сейчас клиентам предлагаются специальные условия для покупки машин T6.

Также стоит отметить, что первые российские покупатели уже получили свои экземпляры Volkswagen Crafter нового поколения: им было передано свыше сорока машин. На нашем рынке новинка доступна в исполнениях Kasten, Kasten Trendline и Pritsche. Клиентам также предлагаются индивидуальные наборы опций. Начальная цена нового Crafter составляет 1 995 800 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что сентябрьский результат продаж легковых машин Volkswagen в РФ является лучшим с декабря 2014 года. За прошлый месяц компания реализовала 8 057 единиц, что на 15% больше по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Лидером по-прежнему остаётся седан Volkswagen Polo, «серебро» у Tiguan.