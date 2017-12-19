Средневзвешенная цена автомобиля слегка снизилась за год

Эксперты подсчитали средневзвешенную цену автомобиля с пробегом на российском рынке в декабре 2017 года.

Анализ трех крупнейших российских классифайдов – Auto.ru, Avito.ru и Drom.ru, проведенный специалистами аналитического агентства «Автостат», показал, что средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в текущем месяце составила 561 тысячу рублей, что на 1,9% меньше чем в прошлом году.

По мнению экспертов, цена на рынке снизилась из-за изменения структуры вторичного рынка в сторону более возрастных машин. Тогда как более «молодые» автомобили, наоборот, поднялись в цене. Наиболее существенное подорожание наблюдается в сегменте трехлетних автомобилей – на 9,6%.

Подорожали также автомобили двух- (на 3,8%) и четырехлетнего возраста (на 5,2%). Обратная ситуация со старыми машинами в возрасте 10+ лет – по сравнению с декабрем 2016 года цена упала на 1,3%, при этом их количество на рынке значительно увеличилось.

В прошлом месяце портал «Колеса.ру» сообщал средневзвешенную цену нового легкового автомобиля в России.