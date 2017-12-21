Стали известны новые подробности пикапа Ram 1500 2019

Мировая премьера серийного варианта этой модели нас ожидает уже в середине января 2018 года на международном автосалоне в Детройте.

Фотошпионы в очередной раз засекли тестовый прототип пикапа Ram 1500 нового поколения. На этот раз камуфляж не так сильно скрывал переднюю часть автомобиля. Фотографии оказались в распоряжении издания Motor1.

На последнем тестовом экземпляре будущего Ram 1500, которого папарацци поймали на днях, совершенно не закрыта камуфляжем окантовка решетки радиатора и передних фар. Также определить конфигурацию задних фонарей.

Решетка радиатора у нового поколения популярного пикапа получила более выпуклые грани. Ее форма полностью изменилась. По размерам решетка теперь занимает меньше места на передней части автомобиля. Фары головного света стали более узкими по сравнению с текущим поколением и соединены общей с решеткой окантовкой. Такой дизайн навевает сравнение с седаном Dodge Charger. Задние фонари увеличились в размерах. Сзади также выделяются двойные патрубки системы выхлопа мотора.

Ранее ходили слухи, что новый Ram 1500 2019 года могут оснастить четырехцилиндровым бензиновым турбомотором, через ранее не было за всю историю этой модели. Также в линейку моторов войдет турбодизель V6 и бензиновые двигатели V6 и V8.