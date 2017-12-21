Стало известно, когда автомобили Кортежа попадут в гараж Кремля

Представительские машины, разработанные и построенные в рамках отечественного проекта, появятся в правительственном гараже еще до конца этого года.

Автомобили на базе «Единой модульной платформы» проекта «Кортеж» пополнят кремлевский автопарк с 25 по 29 декабря 2017 года. Такой информацией в интервью каналу «Россия-24» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Федеральная служба охраны получит машины для подконтрольной эксплуатации.

«Несколько машин будет отгружено в подконтрольную эксплуатацию ФСО. С 25 по 29 декабря будут первые отгрузки, и до конца марта мы должны обеспечить тот объем, о котором мы договорились с ФСО в части обеспечения подконтрольной эксплуатации», — рассказал Мантуров и добавил, НАМИ планирует собрать в 2018 году минимум 70 автомобилей «Кортежа».

Уже известно, что модели проекта «Кортеж» будут продаваться на коммерческой основе. За продажи и обслуживание автомобилей будет отвечать компания Sollers. «Мы не хотим смешивать два направления, связанных с производством и продвижением в рынок. По мере увеличения спроса мы готовы будем передавать на площадки Sollers и производственную составляющую, но в этой работе участвует много предприятий», — сказал министр.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что стартовала разработка парадного кабриолета в рамках проекта «Кортеж». Речь идет о двухдверной версии седана с мягкой складной крышей.