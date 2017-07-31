Стало известно, сколько россияне тратят на автомобили

Такие данные показало исследование, проведенное аналитическим агентством «Автостат» по результатам продаж новых легковых автомобилей в России в период с января по июнь текущего года. Цена возросла на 3,3% по сравнению с первым полугодием 2016-го.

Средняя стоимость иномарки за указанный период также увеличилась на 3,3% и составляет теперь 1,55 миллиона рублей. Отечественные машины подорожали на 5,1% и продаются в среднем по 578,6 тысячи рублей.

Кстати, за первых шесть месяцев 2017 года на российском рынке было продано 666,07 тысяч новых легковых автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 6,8%.

Недавно мы рассказывали, что за последний месяц изменились цены у 22-х производителей. В большинстве случаев стоимость автомобилей увеличилась.