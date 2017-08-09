Покупателям флагманский D90 бренда Maxus, принадлежащего компании SAIC, предлагается в семи комплектациях. Цена модели варьируется в диапазоне от 156 700 до 263 800 юаней, что при пересчёте на российскую валюту составляет примерно 1 402 000 — 1 360 000 рублей по актуальному курсу.

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Длина полноразмерного рамного внедорожника составляет 5 005 миллиметра, ширина – 1 932 мм, высота – 1 875 мм, а размер колёсной базы равен 2 950 мм. Новинка доступна в пяти-, шести- или семиместной модификациях.

Maxus D90 оснащается двухлитровым бензиновым турбированным двигателем с отдачей в 224 л. с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм. Мотор может идти в комплекте как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Привод — полный или задний. Впоследствии ожидается турбодизель объёмом 2,0 литра.

В список оборудования могут входить: мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма и навигатором, адаптивный круиз-контроль, электронный ручной тормоз, подогрев и вентиляция сидений, панорамный люк, климат-контроль, кнопка запуска двигателя, система мониторинга за дорожной разметкой и другие опции.

Напомним, Maxus D90 дебютировал в апреле 2017 года, автомобиль создан по мотивам одноименного концепта, который был показан в рамках на Пекинского автосалона в прошлом году. Помимо Китая внедорожник планируют продавать еще и в Австралии.