Ранее EcoSport поставляли в Европу из Индии, теперь же в Старом свете будут продавать кроссоверы румынского производства. В рамках подготовки к выпуску модели компания Ford инвестировала в свое предприятие в городе Крайова около 200 миллионов евро. Всего же с момента ввода завода в эксплуатацию в 2008 году американцы вложили в эту площадку более миллиарда евро.

До сентября 2017-го румынский завод производил компактвэн Ford B-Max, модель покинула конвейер в связи с низким спросом. А вот в успехе EcoSport компания уверена – до конца текущего года Ford создаст в Румынии еще 1 700 новых рабочих мест, таким образом, общее количество персонала завода составит 3 900 человек.

Помимо Европы поставлять EcoSport румынской сборки также планируют в Туркменистан и ЮАР. В России же по-прежнему будут продавать кроссоверы, произведенные на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

«Старосветский» обновленный Ford EcoSport представили в сентябре. «Паркетник» получил иные бамперы, радиаторную решетку и оптику. В салоне – новые рулевое колесо, передняя панель и мультимедиа-система. Еще кросс обзавелся «оспортивленным» вариантом ST-Line. Кстати, в отличие от модификаций для других регионов, у европейской версии нет наружной «запаски» — от нее в Ford Europe отказались пару лет назад, бокс доступен лишь за доплату.

1 / 3 На фото: Ford EcoSport ST-Line 2 / 3 На фото: Ford EcoSport ST-Line 3 / 3 На фото: Ford EcoSport ST-Line

Европейцам кроссовер предложат с дизелями 1.5 EcoBlue (125 л.с.) и 1.5 TDCi (100 л.с), бензиновым мотором 1.0 EcoBoost с отдачей в 100, 125 или 140 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Для EcoSport предусмотрен полный привод.

В России до сих пор выпускают дореформенный EcoSport. Информации о том, когда обновится наша версия модели, пока нет. Между тем в конце прошлого года у «паркетника» в РФ расширили список оборудования.