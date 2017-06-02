Согласно прогнозу финансового результата деятельности компаний в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по итогам прошлого года убыток составит 12,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«По нашим расчётам, страховщики ОСАГО в целом по тем договорам, которые были заключены в 2016 году, и выплаты, по которым продлятся несколько лет, получат убыток в размере 12,3 миллиарда рублей», — комментирует глава РСА.

Он напомнил, что вычислять финансовый результат, вычитая из объёма премий за определённый год объём выплат за этот же год некорректно. «Автовладелец может обращаться по убыткам договора одного года в течение трёх лет. То есть по договору, который был заключён 31 декабря 2016 года, автовладелец может прийти за урегулированием 31 декабря 2019 года, оплата по нему произойдёт уже в 2020 году», — пояснил Игорь Юргенс.

Как сообщили в РСА, в течение 2016 года было оплачено 24% убытков по договорам того же года (на сумму 57,7 миллиарда рублей). В течение 2017 года будет оплачено 59% (141,8 миллиарда рублей), 2018 года – 13% (31,3 миллиарда рублей), 2019 года – 3% (7,2 миллиарда рублей), в 2020 году – 1% (2,4 миллиарда рублей).

«В совокупности сумма выплат составит 240,4 миллиарда рублей. Объём собранной премии страховщиков ОСАГО по итогам 2016 года составил 228 миллиарда рублей, очевидно, что рынок покажет отрицательный финансовый результат», — добавил президент РСА. В случае, если учитывать при расчётах расходы на ведение дела, то размер убытка составит примерно 64,8 миллиарда рублей.

«Этот прогноз также подтверждается исследованием тарифов по ОСАГО на данных нашей автоматизированной информационной системы, согласно которому необходимое повышение тарифов составляет 25% по наиболее оптимистичному варианту», — сказал Игорь Юргенс.

Ранее стало известно о том, что в Центробанке задумались об изменении порядка расчёта цены полиса в зависимости от возраста и стажа автомобилистов. В этом случае ОСАГО может подешеветь для опытных водителей и станет менее доступной для начинающих. Специалисты подсчитали, что при новой схеме «автогражданка» подорожает для 10 600 000 человек.