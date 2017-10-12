О создании суббренда компания Zotye объявила летом этого года. Под маркой Traum (в переводе с немецкого – «мечта») китайцы будут выпускать наиболее передовые модели. «Первенцем» нового бренда стал кроссовер S70, на домашний рынок автомобиль выйдет в декабре текущего года.

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По предварительным данным, длина пятиместного Traum S70 равна 4 746 мм, ширина – 1 882 мм, высота – 1 700 мм, размер колесной базы составляет 2 800 мм. Позже у кросса может появиться семиместная версия.

Явного копирования дизайна машин других, более именитых марок, вроде бы нет, в отличие от авто материнской Zotye. Кстати, за облик автомобилей в Traum отвечает Бенедек Тот, ранее трудившийся в американском подразделении Daimler. Впрочем, в салоне S70 «мотивы» других моделей все же угадываются. В частности, «китаец» получил цифровую «приборку» и мультимедийную систему в стиле Mercedes-Benz.

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Ожидается, что Traum S70 предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.6 и турбодвигателем 1.5 мощностью 113 и 139 л.с. соответственно. Информации о трансмиссиях пока нет, неизвестно и то, будет ли у новинки полный привод.

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Как сообщалось ранее, в ближайшие три года Traum намерена представить в Поднебесной как минимум девять моделей. Пока заявлен только один седан, все остальные машины – кроссоверы. На данный момент нет информации о планах Zotye вывести бренд Traum за пределы китайского рынка.