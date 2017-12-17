Суд над Uber: экс-сотрудник готов дать признательные показания

В США набирает обороты скандал, связанный с обвинением Uber в шпионаже против конкурентов. Первые обвинения против компании прозвучали ещё в сентябре текущего года, когда издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что ФБР расследует подозрительный код в приложении Uber, который вредит работе конкурирующего сервиса Lyft, сейчас же маховик этой истории начал раскручиваться с ещё более высокой скоростью.

Как пишет издание The New York Times, несколько дней назад против Uber было открыто уголовное дело, и вчера в суд Сан-Франциско, где рассматривается данный процесс, поступило письмо от экс-сотрудника компании Ричарда Джейкобса, который подтвердил, что руководство Uber создавало отдел, который занимался хакерскими атаками на конкурентов, прослушивал их телефоны, а также вербовал информаторов.

В письме сообщается, что до того момента, когда пост главы Uber покинул Трэвис Каланик, компания не стеснялась нанимать экс-сотрудников ЦРУ для шпионажа. Именно они, по мнению Джейкобса, занимались похищением баз данных, хакерскими атаками и прочими нечистыми делами в пользу Uber.

В свою очередь пресс-служба Uber заявила, что пока не может подтвердить данную ситуацию, поскольку в сентябре в компании сменилась руководящая «верхушка», однако пообещала, что будет вести бизнес чисто и прозрачно.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Volvo поставит 24 000 XC90 с автопилотом компании Uber.