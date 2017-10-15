Tesla анонсировала отзыв кроссоверов

Сервисная кампания коснется 11 тысяч Tesla Model X, сошедших с конвейера в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года. У этих автомобилей может возникнуть проблема со складывающимися задними сиденьями, что было выявлено в процессе проверок надежности машин, информирует CNBC.

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В процессе тестирования было выявлено, что недостаточно отлаженный привод может привести к сгибанию спинки левого сиденья заднего ряда во время аварии. Производитель отмечает, что информации о том, чтобы обнаруженный дефект стал причиной аварии или получения травмы получено не было.

Tesla начала оповещать владельцев проблемных автомобилей 13 октября. Сервисные работы по исправлению дефектов в вышеуказанных автомобилях будут выполняться за счет производителя.

Кстати, весной текущего года Tesla уже проводила сервисную кампанию. Под отзыв тогда попали 53 000 автомобилей Model S и Model X из-за неисправности ручного тормоза.