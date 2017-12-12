Tesla Model S Shooting Brake: опубликованы первые изображения

Британская студия Niels van Roij Design опубликовала несколько тизеров с изображением электромобиля в кузове универсал. Публичная премьера модели состоится весной 2018 года, а за постройку отвечает кузовное ателье RemetzCar из Голландии.

По мнению дизайнеров, в их разработке гармонично сочетаются эстетика Shooting Brake с практичностью универсала. Создатели заявляют, что дизайн воплощенный в их проекте, обеспечивает эксклюзивному универсалу динамичности, легкости и «визуально снижает вес автомобиля».

Уже известно, что у Tesla Model S в кузове универсал будет особое оформление интерьера и эксклюзивные опции. Пятидверная конфигурация кузова будет сохранена. Компания планирует выпустить серию из 20 таких автомобилей.

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Напомним, анонс Model S Shooting Brake был сделан в октябре текущего года. Тогда ателье RemetzCar опубликовало первый тизер будущей новинки. Проект эксклюзивной модели был выполнен по заказу голландского коллекционера Флориса де Раадта.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про переделку седана Tesla в катафалк. Модернизацией электромобиля занималась фирма Binz, специализирующаяся на создании автомобилей специального назначения.