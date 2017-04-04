Cтоимость ценных бумаг Tesla выросла примерно до 48 миллиардов долларов, цена акций выросла на 7,27% до 298,5 доллара за штуку, об этом сообщают представители телекомпании CNN. Это позволило американской компании обойти по рыночной стоимости автопроизводителя Ford и стать ближе к лидеру американского автопрома – концерну General Motors.

Отметим, в тот же период котировки акций Ford стали ниже на 3%. Это привело к удешевлению стоимости автогиганта до почти 45 миллиардов долларов. При этом у GM падение котировок составило 4%, а стоимость ценных бумаг снизилась до 50,8 миллиарда долларов. Известно также, что стоимость акций японского автопроизводителя Honda оценивается сейчас примерно в 54 миллиарда долларов.

Напомним, компания Tesla была основана в 2003 году, штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (США, штат Калифорния). На сегодняшний день производитель занимается выпуском электромобилей, а также солнечных батарей и иных энергонакопительных систем.

В конце февраля текущего года стало известно о том, что Tesla вскоре может зафиксировать прибыль. Для этого компании нужно производить в неделю около 5 000 автомобилей, и согласно планам Tesla, такой объём производства будет достигнут к концу 2017 года.

Портал «Колёса.ру» в середине прошлого месяца сообщал о том, что кроссовер Tesla Model Y может стать бестселлером марки. Этот автомобиль обещает получить обновлённую электрическую архитектуру, способную работать с восемью камерами, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и радаром, который предназначен для получения данных в условиях плохой видимости.