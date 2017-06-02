Все операторы платных дорог в России в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об использовании транспондеров. «Применён принцип, распространённый в Европе, где каждый оператор с каждым подписывает отдельное соглашение. В этом была самая большая сложность», — отметил руководитель «Автодора» Сергей Кельбах.

Документ подписали: председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, генеральный директор ООО «Объединённые Системы Сбора Платы» Тьерри Морис Пюи, директор ООО «Главная Дорога» Михаил Плахов, директор ООО «Новое Качество Дорог» Вячеслав Некрасов, гендиректор АО «Западный Скоростной Диаметр» Игорь Лукьянов, гендиректор ООО «Северо-Западная Концессионная Компания» Жан-Мари Лортиуа Гилан, гендиректор ООО «Автодор-Платные Дороги» Дмитрий Дунаев, гендиректор ООО «Магистраль Северной Столицы» Алексей Бнатов.

Сообщается, что все новые концессионеры, которые решат реализовать проект платной трассы на территории РФ, должны будут согласиться с теми условиями, которые оформлены подписанным соглашением. «Сколько бы ни было создано концессий, все будут работать по этим правилам. Это прозрачная структура», — заявил глава «ГК Автодор».

Он рассказал о том, что тестовый режим для устройств (с учётом взаимодействия различных систем без ограничений доступа) продлится около полутора-двух месяцев. Официальный запуск пройдёт после полной отладки работы. «Транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы, — отмечается в сообщении на сайте Автодора. — Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Использование транспондера позволяет также получать существенные скидки».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что ещё один участок трассы М-4 «Дон» планируют сделать платным. Сейчас на этой дороге их уже девять. В общей сложности на территории РФ насчитывается тринадцать таких отрезков, их общая протяжённость превышает 600 километров.