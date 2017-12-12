The Grand Tour: трейлер второго сезона

В свежем видео создатели снова дают нам понять, что во втором сезоне зрителям скучать не придется.

В очередном ролике собрана нарезка ярких моментов из различных серий второго сезона телешоу The Grand Tour, показ которого стартовал в текущем месяце. Отметим, что в процессе съемок нового сезона Ричард Хаммонд попал в серьезную аварию, тогда как Джереми Кларксон заболел пневмонией.

Судя по содержащимся в видео сценам, сумасшедшая троица ведущих спустится по снежным горным склонам, правда, вместо лыж они используют модели Jaguar, будут жестоко гонять Lamborghini по треку и ездить на танке по торговому центру.

В ролике имеется множество других забавных, интересных, эмоциональных и ярких моментов, что может свидетельствовать о насыщенности нового сезона зрелищными событиями. Можно сказать одно, шоу обязательно к просмотру для всех любителей автомобилей.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал первый трейлер второго сезона The Grand Tour.