Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке в сентябре 2017 года. Первые три строчки десятки лидеров поделили «кореец» петербургской сборки Hyundai Creta и два «француза», производство которых налажено в Москве, — Renault Duster и Kaptur.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в РФ в сентябре Место Модель Продажи в сентябре 2017 года, шт. Продажи в сентябре 2016 года, шт. Разница, % 1 Hyundai Creta 5 843 5 058 + 15,5 2 Renault Duster 4 145 3 201 + 29,4 3 Renault Kaptur 2 678 2 218 + 20,7 4 Chevrolet Niva 2 509 1 829 + 37,1 5 Lada 4×4 2 497 2 911 — 14,2 6 Volkswagen Tiguan 2 459 1 196 + 105,6 7 Toyota RAV4 2 441 2 852 — 14,4 8 Kia Sportage 1 932 1 874 + 3,0 9 УАЗ Патриот 1 926 1 379 + 39,6 10 Mazda CX-5 1 806 2 007 — 10,0

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что сентябрьский прирост авторынка РФ составил почти 18%. В общей сложности за прошлый месяц российские дилеры реализовали 148 371 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 22 524 единицы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.