Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке в сентябре 2017 года. Первые три строчки десятки лидеров поделили «кореец» петербургской сборки Hyundai Creta и два «француза», производство которых налажено в Москве, — Renault Duster и Kaptur.
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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в РФ в сентябре
|Место
|Модель
|Продажи в сентябре 2017 года, шт.
|Продажи в сентябре 2016 года, шт.
|Разница, %
|1
|Hyundai Creta
|5 843
|5 058
|+ 15,5
|2
|Renault Duster
|4 145
|3 201
|+ 29,4
|3
|Renault Kaptur
|2 678
|2 218
|+ 20,7
|4
|Chevrolet Niva
|2 509
|1 829
|+ 37,1
|5
|Lada 4×4
|2 497
|2 911
|— 14,2
|6
|Volkswagen Tiguan
|2 459
|1 196
|+ 105,6
|7
|Toyota RAV4
|2 441
|2 852
|— 14,4
|8
|Kia Sportage
|1 932
|1 874
|+ 3,0
|9
|УАЗ Патриот
|1 926
|1 379
|+ 39,6
|10
|Mazda CX-5
|1 806
|2 007
|— 10,0
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что сентябрьский прирост авторынка РФ составил почти 18%. В общей сложности за прошлый месяц российские дилеры реализовали 148 371 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 22 524 единицы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Директора УАЗ уже уволили, за то, что запустил предприятие или сегодня уволят?