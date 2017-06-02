Самым продаваем премиальным авто на российском рынке по итогам первых четырех месяцев этого года стал кроссовер Lexus RX, сообщает агентство «Автостат». По данным аналитиков, в январе-апреле было продано 2 624 таких «паркетника», что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На втором месте находится Mercedes-Benz GLC, причем этот кросс заметно отстает от Lexus RX. Так, объем продаж модели немецкой марки в период с января по апрель составил 1 817 единиц (-17,1%). Замыкает тройку лидеров еще один кроссовер Lexus – NX (1 805 штук, -9,5%).
ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей РФ в январе-апреле 2017 года
|Место
|Модель
|Продажи в январе-апреле 2017 г., шт.
|Продажи в январе-апреле 2016 г., шт.
|Разница
|1
|Lexus RX
|2 624
|2 367
|+10,9%
|2
|Mercedes-Benz GLC
|1 817
|2 192
|-17,1%
|3
|Lexus NX
|1 805
|1 995
|-9,5%
|4
|Mercedes-Benz E-Class
|1 797
|1 220
|+47,3%
|5
|BMW 5 Series
|1 749
|1 233
|+41,8%
|6
|Lexus LX
|1 645
|1 803
|-8,8%
|7
|BMW X5
|1 633
|1 929
|-15,3%
|8
|Mercedes-Benz C-Class
|1 471
|1 375
|+7,0%
|9
|BMW X6
|1 469
|1 472
|-0,2%
|10
|Mercedes-Benz GLS/GL
|1 467
|1 381
|+6,2%
Всего по итогам января-апреля текущего года в России было реализовано 42 416 новых премиальных автомобилей. Данный результат на 7,1% меньше, чем годом ранее.
Напомним, накануне российский офис Lexus объявил о специальных предложениях, которые действуют в июне.
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