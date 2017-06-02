Эксперты составили рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей премиум-класса в РФ по итогам января-апреля 2017 года.

Самым продаваем премиальным авто на российском рынке по итогам первых четырех месяцев этого года стал кроссовер Lexus RX, сообщает агентство «Автостат». По данным аналитиков, в январе-апреле было продано 2 624 таких «паркетника», что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте находится Mercedes-Benz GLC, причем этот кросс заметно отстает от Lexus RX. Так, объем продаж модели немецкой марки в период с января по апрель составил 1 817 единиц (-17,1%). Замыкает тройку лидеров еще один кроссовер Lexus – NX (1 805 штук, -9,5%).

ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей РФ в январе-апреле 2017 года

Место Модель Продажи в январе-апреле 2017 г., шт. Продажи в январе-апреле 2016 г., шт. Разница 1 Lexus RX 2 624 2 367 +10,9% 2 Mercedes-Benz GLC 1 817 2 192 -17,1% 3 Lexus NX 1 805 1 995 -9,5% 4 Mercedes-Benz E-Class 1 797 1 220 +47,3% 5 BMW 5 Series 1 749 1 233 +41,8% 6 Lexus LX 1 645 1 803 -8,8% 7 BMW X5 1 633 1 929 -15,3% 8 Mercedes-Benz C-Class 1 471 1 375 +7,0% 9 BMW X6 1 469 1 472 -0,2% 10 Mercedes-Benz GLS/GL 1 467 1 381 +6,2%

Всего по итогам января-апреля текущего года в России было реализовано 42 416 новых премиальных автомобилей. Данный результат на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Напомним, накануне российский офис Lexus объявил о специальных предложениях, которые действуют в июне.