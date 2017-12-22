Завод компании Toyota в Санкт-Петербурге празднует десятилетие производственной деятельности. Первый автомобиль – седан Camry – с конвейера сошёл 21 декабря 2007 года. Известно, что за десять лет на мощностях этого предприятия было произведено свыше 280 000 машин. Сейчас в Северной столице налажен выпуск как бизнеса-седана, так и востребованного в РФ кроссовера RAV4.

За прошедшее время объём производства вырос в десять раз: если в 2008 году было выпущено 6 393 машины, то за неполный 2017-ый показатель увеличился до 61 340 экземпляров (только в период с января по ноябрь). В пресс-центре российского офиса Toyota отметили, что заметный прирост произошёл в 2017 году из-за запуска в серию в августе 2016-го второй модели – RAV4.

Согласно информации компании, уровень локализации на петербургском заводе марки сейчас превышает 30%. На предприятии работают цех штамповки (там выпускаются внутренние и внешние панели кузова), цех производства пластиковых деталей, цех сварки, цех окраски (помимо собственно окраски кузова здесь в том числе производится антикоррозийная защита), цех сборки (где специалисты занимаются проводкой, подушками безопасности, потолками, приборной панелью, двигателями и не только).

«Я рад, что возглавляю завод Тойота в Санкт-Петербурге, который достиг значительных успехов за прошедшие десять лет. Camry и RAV4 локального производства являются лидерами в своих сегментах и входят в ТОП-20 бестселлеров российского рынка, — комментирует исполнительный вице-президент компании Исида Масаси. — Мы намерены и в дальнейшем развивать производство Тойота в Санкт-Петербурге и предлагать нашим покупателям автомобили лучшего качества. Локальное производство – ключевое условие устойчивого роста компании Тойота в России, а также наш вклад в экономику и развитие общества».