Toyota планирует уменьшить количество моделей на домашнем рынке вдвое

Компания предлагает рекордное количество моделей, например, на японском рынке покупателю доступны более 60 различных автомобилей. При этом множество моделей являются перелицованными вариантами одного автомобиля, ориентированными на разные покупательские аудитории. Руководство Toyota Motor задумалось про оптимизацию, информирует издание Nikkei.

В Японии у Toyota построена сложная сбытовая сеть с четырьмя группами дилеров. Такая схема работы позволяет избежать огромных размеров шоу-румов. Toyota продает роскошные модели, Toyopet – среднуровневые, Corolla предлагает «бюджетники», а в сети Netz представлены молодежные автомобили.

Правда, снижение объемов рынка (если в 1990 году был продано 4,4 миллиона автомобилей, то в 2016-м уже 3 миллиона), а также снижение спроса на минивэны и крупные седаны, привело к ухудшению работы вышеуказанной схемы. В прошлом году только пять моделей марки продались тиражом свыше 100 тысяч, а множество не дошли и до 30 тысяч. Для примера, Toyota Camry и RAV4 в Соединенных Штатах продались тиражом 740 тысяч единиц, в России – 55 тысяч, тогда как в родной Японии – 5 700 автомобилей. На 17% моделей Toyota приходится 90% продаж, тогда как треть не дает и 10%.

Руководство приняло решение о смене стратегии в Японии. К 2025 году продуктовая линейка на японском рынке будет сокращена до 30 моделей. Будет оптимизирована система продаж – она станет гибче и географически ориентированной. В каждой префектуре (их в Японии 47) будет назначен один ответственный сотрудник, который будет формировать локальный модельный ряд. Самые популярные модели будут представлены во всех дилерских сетях.

Кстати, вскоре в Токио стартует автосалон, на котором Toyota представит пару новых концептов — спорткар GR HV Sports и вэн TJ Cruiser.