Toyota подготовила ряд новинок

Одним из концептов является транспортное средство, получившее название Wonder-Capsule Concept. Дизайн новинки разрабатывался совместно с производителем одежды Anrealage. Форма концепта напоминает маленький тягач, правда, инверсированный. Там где у кабины грузовика корма, у «чудо-капсулы» установленное под прямым углом ветровое стекло. Маленький автомобильчик длиной 2,5 метра и шириной 1,3 метра предназначен для каршэринга. Кстати, вместо традиционного багажника у него небольшое отделение за спинкой переднего сиденья с отдельным доступом через распашные двери.
Вместо традиционной передней панели у Wonder-Capsule небольшая полочка, тогда как вместо стандартных приборов используется проекционный экран на переднем стекле, который также отвечает за вывод дополнительных данных, в том числе навигационных, а также объектов, требующих внимания водителя. Отделка кабины выполнена с применением люминесцентных материалов, которые светятся от ультрафиолета или яркой вспышки.
Остальные три концепта являются модификациями одного фургона. Речь идет про автомобиль длиной 4,7 метра с выделяющейся куполообразной кабиной. Первый концепт, названный LCV D-Cargo, как можно догадаться по названию, представляет из себя грузовой фургон для служб доставки. Одной из особенностей такого автомобиля стал планшетный компьютер, встроенный в рулевое колесо.
Второй вариант — LCV Business Lounge — демонстрирует виденье Toyota комфортабельного мобильного кабинета в будущем. В пассажирском отсеке автомобиля установлены два удобных кресла, которые подойдут для перевозки VIP-персон, или деловых переговоров.
Последний концепт предназначен для спортсмена-колясочника, который без проблем сможет заехать в «грузовой» отсек фургона при помощи широкого пандуса. Кроме того, на рулевом колесе имеется механизм ручного управления, а в задней части фургона размещается две гоночные инвалидные коляски и полка для хранения шлемов.
Ранее портал «Колеса.ру» знакомил еще с двумя концептами, которые Toyota будет представлять в Токио — спорткаром GR HV Sports и фургоном Tj Cruiser.
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