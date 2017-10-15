Toyota подготовила ряд новинок

Подразделение японского производителя Toyota Auto Body, отвечающее за производство нескольких моделей марки, построило для моторшоу в Токио четыре концепта.

Одним из концептов является транспортное средство, получившее название Wonder-Capsule Concept. Дизайн новинки разрабатывался совместно с производителем одежды Anrealage. Форма концепта напоминает маленький тягач, правда, инверсированный. Там где у кабины грузовика корма, у «чудо-капсулы» установленное под прямым углом ветровое стекло. Маленький автомобильчик длиной 2,5 метра и шириной 1,3 метра предназначен для каршэринга. Кстати, вместо традиционного багажника у него небольшое отделение за спинкой переднего сиденья с отдельным доступом через распашные двери.

1 / 5 Toyota Wonder-Capsule Concept 2 / 5 Toyota Wonder-Capsule Concept 3 / 5 Toyota Wonder-Capsule Concept 4 / 5 Toyota Wonder-Capsule Concept 5 / 5 Toyota Wonder-Capsule Concept

Вместо традиционной передней панели у Wonder-Capsule небольшая полочка, тогда как вместо стандартных приборов используется проекционный экран на переднем стекле, который также отвечает за вывод дополнительных данных, в том числе навигационных, а также объектов, требующих внимания водителя. Отделка кабины выполнена с применением люминесцентных материалов, которые светятся от ультрафиолета или яркой вспышки.

Остальные три концепта являются модификациями одного фургона. Речь идет про автомобиль длиной 4,7 метра с выделяющейся куполообразной кабиной. Первый концепт, названный LCV D-Cargo, как можно догадаться по названию, представляет из себя грузовой фургон для служб доставки. Одной из особенностей такого автомобиля стал планшетный компьютер, встроенный в рулевое колесо.

1 / 3 Toyota LCV D-Cargo 2 / 3 Toyota LCV D-Cargo 3 / 3 Toyota LCV D-Cargo

Второй вариант — LCV Business Lounge — демонстрирует виденье Toyota комфортабельного мобильного кабинета в будущем. В пассажирском отсеке автомобиля установлены два удобных кресла, которые подойдут для перевозки VIP-персон, или деловых переговоров.

1 / 2 Toyota LCV Business Lounge 2 / 2 Toyota LCV Business Lounge

Последний концепт предназначен для спортсмена-колясочника, который без проблем сможет заехать в «грузовой» отсек фургона при помощи широкого пандуса. Кроме того, на рулевом колесе имеется механизм ручного управления, а в задней части фургона размещается две гоночные инвалидные коляски и полка для хранения шлемов.

1 / 2 Toyota LCV Athletic 2 / 2 Toyota LCV Athletic

Ранее портал «Колеса.ру» знакомил еще с двумя концептами, которые Toyota будет представлять в Токио — спорткаром GR HV Sports и фургоном Tj Cruiser.