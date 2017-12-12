Тягач Foton Auman EST A поступил в продажу в России

Старт продаж был дан в рамках торжественного мероприятия с участием первых лиц компании в отеле Hilton Garden Inn New Riga, а на автодроме Moscow Raceway можно было поучаствовать в тест-драйве-грузовика. В нашей стране Foton Auman EST A будет доступен в шести комплектациях с колесной формулой 4×2 по стартовой цене от 4 759 000 рублей.

Компания Foton Daimler Automotive Co., Ltd разрабатывала магистральный тягач Auman EST A пятого поколения на протяжении четырех лет. Мировая премьера грузовика прошла на выставке IAA-2016 в Ганновере. В сентябре на COMTRANS-2017 состоялся российский дебют.

Модель оснащается шестицилиндровым дизелем Cummins ISG12 объемом 11,8 литра с минимальной отдачей 418 л.с. и 2 100 Нм, выпускаемом на предприятии Foton-Cummins в Пекине. Двигатель сочетается с 16-ступенчатой механической или 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач ZF, системой впрыска Common Rail от Bosch и тормозными механизмами WABCO и Knorr-Bremse. Снаряженная масса автомобиля составляет 7 620 – 8 040 т, а полная (учитывая нагрузку на седло) — 18 тонн. Мотор доступен еще в двух версиях мощности: 450 л.с. и 2 200 Нм, а также 470 л.с. и 2 193 Нм. Автомобиль укомплектован парой алюминиевых топливных баков с подогревом на 490 и 350 литров, а также баком для мочевины на 65 литров.

Модель снабдили пневматической, четырехточечной, интеллектуально-регулируемой зависимой задней подвеской с автокоррекцией высоты, и зависимой на полуэллиптических листовых рессорах спереди, дисковыми тормозами на всех колесах с электронным управлением. Список оборудования тягача включает системы ABS и ESP, систему предотвращения опрокидывания ROPS, противобуксовочную систему ASR, систему электронного распределения тормозных усилий EBDS и опциональную систему слежения за дорожной разметкой LDWS.

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У Foton Auman EST A кабина с трехступенчатой виброзащитой на базе четырех пневмобаллонах с корректировкой высоты: ширина – 2 490 мм, высота салона – 1 980 мм. Внутри установлены водительское кресло с пневмоподвеской и обогревом, регулируемые пассажирские сиденья и два полноценных спальных места шириной 910 мм каждое. В кабине имеется информационно-развлекательная система с четырьмя динамиками, кондиционер, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, электростеклоподъемники, 220-вольтовая розетка и люк. За дополнительную плату предлагаются холодильник и автономный отопитель мощностью 4 кВт.

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Модель Foton Auman EST A 1841 с «механикой» стоит 4 759 000 рублей, а с «автоматом» — 4 919 000 рублей. Версии Auman EST A 1844 MT и 1844 AMT оцениваются в 4 839 000 и 4 969 000 рублей, соответственно. Ценники топовых вариантов Auman EST A 1846 MT и 1846 AMT – 4 899 000 и 5 059 000 рублей.