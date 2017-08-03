В прошлом месяце целый ряд производителей, представляющих свои модели на российском рынке, пересмотрели прайсы.

03 Авг У 16 брендов изменились цены во второй половине июля

Информация была получена по результатам исследования цен новых легковых автомобилей, официально представленных в нашей стране, проведенного аналитическим агентством «Автостат».

У нескольких брендов изменилась стоимость только одной модели. Например, седан Citroen C4 подорожал на 1,3-1,8%. Ценник американского кроссовера Jeep Renegade вырос на 0,7-1,0%, а пикап Fiat Fullback теперь стоит на 4,6% больше.

Китайские производители Brilliance и FAW опустили цены. У первого стал доступнее кроссовер V5 на 3,6-4,0%, тогда как второй предлагает более выгодную покупку седана Oley – минус 12,5%, правда, комплектация у «четырехдверки» теперь только одна.

Honda вывела на рынок новое поколение кроссовера CR-V, прекратив продажи предшественника, в результате чего минимальный ценник вырос на 37,9%. Аналогичная ситуация с Mazda CX-5, но, подорожание скромнее – на 4,5%.

Mercedes-Benz привез в Россию новые версии кроссовера и кросс-купе GLC-Klasse. Заряженный AMG GLC 63 4Matic+ будет стоить от 6 000 000 до 7 150 000 рублей, а аналогичное исполнение в кузове купе обойдется от 6 240 000 до 7 320 000 рублей. Максимальный ценник модели увеличился на 67,4% и 51,9%, соответственно. Флагманский седан Mercedes-Maybach получил новую версию S 650 за 13 440 000, в результате чего рост максимальной стоимости составил 39,4%.

Ранее мы сообщали об изменениях цен в период с 16 июня по 15 июля. Тогда ценовую политику пересмотрели 22 производителя.