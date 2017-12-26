У BMW X3 M будет новая 475-сильная «шестерка»

Актуальные BMW M3 и M4 оснащаются рядным шестицилиндровым двигателем S55 объемом 3,0 литра, но в моделях нового поколения со следующего года подразделение BMW M собирается устанавливать уже мотор S58 с отдачей 470-475 л.с. «Шестерка» дебютирует на кроссоверах X3 M и X4 M, а через несколько лет доберется и до новых M3 и M4.

Кстати, M-версия в семействе BMW X3 появится впервые и с ним баварский производитель слегка запаздывает, поскольку в модельном ряду основных конкурентов уже имеются подобные кроссоверы – у Audi это SQ5, а у Mercedes-AMG – GLC 63.

Кстати, ходят слухи, что новая BMW M3 G80 станет первой гибридной моделью BMW M, получив 48-вольтную электрическую систему со вспомогательным электромотором-генератором.

Одной из последних «заряженных» новинок BMW стал седан M5 нового поколения, производство которого стартовало в начале текущего месяца.