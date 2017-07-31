У Chevrolet возникли проблемы с поставками суперкаров Corvette

Покупатели суперкаров Chevrolet Corvette вынуждены будут ожидать последних месяцев текущего года, прежде чем смогут как следуют прокатиться с ветерком.

Компания Chevrolet задерживает поставки суперкаров Corvette 2018 модельного года. Как сообщает портал Carscoops, задержка образуется в августе на заводе в городе Боулинг Грин, штат Кентукки.

1 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Grand Sport 2 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Grand Sport

Как сообщил коллегам спикер Chevrolet Рон Киино, компания возводит новый лакокрасочный цех, и производство суперкаров будет продолжено после его возведения. Ожидается, что цех заработает в ноябре текущего года, а к дилерам суперкары прибудут не ранее декабря.

1 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Grand Sport 2 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Grand Sport

По данным Carscoops, складские запасы суперкаров достигли 14 700 экземпляров. Вероятно, что такой подход позволит Chevrolet распродать застоявшиеся на стоянках суперкары.

Ранее Колёса.ру сообщали, что новый хэтч Chevrolet Cruze поступил в продажу.