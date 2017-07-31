У Chevrolet возникли проблемы с поставками суперкаров Corvette

Компания Chevrolet задерживает поставки суперкаров Corvette 2018 модельного года. Как сообщает портал Carscoops, задержка образуется в августе на заводе в городе Боулинг Грин, штат Кентукки.
Как сообщил коллегам спикер Chevrolet Рон Киино, компания возводит новый лакокрасочный цех, и производство суперкаров будет продолжено после его возведения. Ожидается, что цех заработает в ноябре текущего года, а к дилерам суперкары прибудут не ранее декабря.
По данным Carscoops, складские запасы суперкаров достигли 14 700 экземпляров. Вероятно, что такой подход позволит Chevrolet распродать застоявшиеся на стоянках суперкары.
Ранее Колёса.ру сообщали, что новый хэтч Chevrolet Cruze поступил в продажу.
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