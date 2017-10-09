У Infiniti подросли продажи в России

Премиальная японская марка подводит итоги продаж на российском рынке за девять месяцев текущего года.

В прошлом месяце компания Infiniti реализовала в нашей стране 462 машины, что на 14% больше чем в прошлом году. В период с января по сентябрь объем продаж вырос на 16% и составил 3 874 автомобиля.

В тройку наиболее популярных моделей Infiniti на российском рынке входят: кроссовер Infiniti QX50, купеобразный кроссовер Infiniti QX70 и спортивная «четырехдверка» Infiniti Q50. Набирает популярность эффектное спортивное купе Infiniti Q60 – с момента старта продаж в апреле владельцами этого автомобиля стали 38 россиян.

В первом месяце осени на 55% увеличились продажи семейного кроссовера QX60 (по сравнению с продажами в январе-августе).

Кстати, несколько дней назад российское представительство Infiniti объявило о действии специальных цен в октябре текущего года.