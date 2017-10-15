У кроссовера Honda CR-V появилась новая версия

Спецверсия Honda CR-V S Plus базируется на комплектации S Navi и доступна с двухлитровым бензиновым мотором, а также дизелем объемом 1,6 литра. Новинка, получившая дополнительное оборудование и апгрейды внешности, поступит в продажу в ноябре.

Помимо стандартных опций, версия S Plus имеет некоторые отличия в оформлении экстерьера – окрашенные под цвет кузова передний и задний аэродинамические бамперы, спойлер на двери багажника и особые подножки, придающие автомобилю более привлекательный и спортивный вид.

1 / 3 Honda CR-V (глобальная версия) 2 / 3 Honda CR-V (глобальная версия) 3 / 3 Honda CR-V (глобальная версия)

Список оборудования S Plus включает весь перечень комплектации S Navi: автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система hands free, камера заднего вида, система автоматического торможения, а также информационно-развлекательная система Honda Connect с навигацией Garmin.

1 / 2 Honda CR-V (глобальная версия) 2 / 2 Honda CR-V (глобальная версия)

Цветовая гамма кузова CR-V S Plus включает следующие оттенки: White Orchid Pearl, Crystal Black Pearl, Polished Metal Metallic и Passion Red Pearl. Автомобиль с бензиновым мотором получил ценник 23 500 фунтов, а дизельная версия обойдется в 24 500 фунтов (приблизительно 1 788 000 и 1 864 000 рублей по текущему курсу, соответственно).

Напомним, продажи Honda CR-V нового поколения стартовали на российском рынке летом текущего года. В нашей стране модель доступна с бензиновыми 186-сильным двигателем объемом 2,4 литра и 150-сильным турбомотором объемом 2,0 литра.