На выставке дебютируют две концептуальные версии нового кроссовера Eclipse Cross – Premium Sports и Field Athlete. Кузов первого прототипа окрашен в белый цвет, решетка радиатора и рейлинги выполнены в черном. На переднем бампере Eclipse Cross Premium Sports появились декоративные детали в виде хромированных треугольников, кроме того, концепт получил 20-дюймовые колесные диски.
Mitsubishi Eclipse Cross Field Athlete отличается от стандартной модели бронзовым окрасом и черными 18-дюймовыми дисками. На капоте – черная полоса, на плашках радиаторной решетки – наклейки «под карбон».
Производитель не уточнил, отправятся ли новые версии в серию.
Напомним, обычный Eclipse Cross марка рассекретила в феврале этого года. В Японии продажи кроссовера стартуют в 2018-м. На домашнем рынке модель предложат с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 163 л.с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или вариатором. По предварительным данным, японцам «паркетник» будет доступен только с полным приводом, хотя на других рынках у кросса есть и переднеприводная версия.
Как сообщалось ранее, Mitsubishi Eclipse Cross планируют привезти и в Россию – до нашей страны новинка также доберется в 2018 году.
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