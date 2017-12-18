В компании Mitsubishi рассказали о новинках, которые будут представлены на тюнинг-шоу в Токио в январе 2018 года.

На выставке дебютируют две концептуальные версии нового кроссовера Eclipse Cross – Premium Sports и Field Athlete. Кузов первого прототипа окрашен в белый цвет, решетка радиатора и рейлинги выполнены в черном. На переднем бампере Eclipse Cross Premium Sports появились декоративные детали в виде хромированных треугольников, кроме того, концепт получил 20-дюймовые колесные диски.

1 / 2 На фото: концепт Mitsubishi Eclipse Cross Premium Sports 2 / 2 На фото: концепт Mitsubishi Eclipse Cross Field Athlete

Mitsubishi Eclipse Cross Field Athlete отличается от стандартной модели бронзовым окрасом и черными 18-дюймовыми дисками. На капоте – черная полоса, на плашках радиаторной решетки – наклейки «под карбон».

Производитель не уточнил, отправятся ли новые версии в серию.

1 / 3 На фото: серийный Mitsubishi Eclipse Cross 2 / 3 На фото: серийный Mitsubishi Eclipse Cross 3 / 3 На фото: серийный Mitsubishi Eclipse Cross

Напомним, обычный Eclipse Cross марка рассекретила в феврале этого года. В Японии продажи кроссовера стартуют в 2018-м. На домашнем рынке модель предложат с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 163 л.с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или вариатором. По предварительным данным, японцам «паркетник» будет доступен только с полным приводом, хотя на других рынках у кросса есть и переднеприводная версия.

Как сообщалось ранее, Mitsubishi Eclipse Cross планируют привезти и в Россию – до нашей страны новинка также доберется в 2018 году.