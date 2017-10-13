Об этом говорится в обзоре ключевых показателей страховщиков, который был опубликован на сайте Центрального банка РФ.

По расчётам специалистов, комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам второго квартала 2017 года достиг 118,5%. Это говорит об увеличении показателя на 26,8 процентных пункта за последний год. Соответствующие данные представлены в «Обзоре ключевых показателей страховщиков».

«Ситуация с убыточностью в сегменте ОСАГО обострилась вследствие сокращения взносов и роста выплат. Такая динамика провоцирует высокую убыточность автостраховщиков», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Банка России.

«Коэффициент убыточности показывает, сколько выплат реально произошло, сколько заявлено, но ещё не оплачено, сколько будет дозаявлено, в том числе взыскано в рамках судебных процедур, ведь срок исковой давности по договорам ОСАГО составляет три года. Все эти расчеты производят актуарии на основании имеющихся данных и накопленной за несколько лет статистики. Но как раз именно этот показатель отражает экономику «автогражданки», это является глубоким анализом рынка», — комментировал ранее президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Специалисты отметили, что ОСАГО по итогам второго квартала 2017 года занимает второе место на рынке по взносам (61 миллиард рублей). За указанный период зафиксировано сокращение взносов – на 4,4% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года. Количество заключенных договоров, напротив, увеличилось до примерно 12 000 000 полисов (прирост – 9,5%).

Не так давно стало известно о том, что без полисов ОСАГО в России обходятся до 6 000 000 водителей. Об этом в ходе пресс-конференции в Челябинске рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.