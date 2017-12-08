На текущий момент сегмент универсалов класса В на российском рынке представлен лишь моделями Лады – Kalina, Largus и Vesta. Мы же решили примерить этот кузов для одного из самых популярных автомобилей – нового Kia Rio.

Новый седан Kia Rio появился совсем недавно – летом этого года, несколькими месяцами позже к нему присоединился кросс-хэтчбек Rio X-Line. Универсала в модельной гамме сейчас нет, однако он был у самого первого поколения Рио, представленного в 2000-м году. В последующих генерациях его заменили пятидверным хэтчбеком, хотя кузов универсал имеет немало поклонников. Кстати, год назад мы публиковали большую статью о том, какими могли бы быть универсалы на базе бюджетных седанов.

Что же касается универсала Рио, то его мы сделали в стиле старшей модели Optima Sportswagon. На крыше появились рейлинги, а номерной знак «переехал» на крышку багажника, чтобы задняя часть не выглядела слишком громоздкой. Багажный проём, кстати, сделан немного ниже по сравнению с седаном.

В настоящее время в России седан Kia Rio предлагается по цене от 684 900 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Самая доступная версия с «автоматом» обойдётся ровно на 100 тысяч дороже. Наиболее дорогой же Rio в комплектации Premium и с двигателем 1.6 (123 л.с.) стоит 994 900 рублей.

Между тем, Kia готовится к продажам на российском рынке нового фастбэка Stinger.