07 Авг В ЕС думают о введении для автопроизводителей квот на электромобили

Обязательные квоты на выпуск и продажу электромобилей и транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов могут ввести для автомобильных концернов в 2025 году. Соответствующую возможность изучает Еврокомиссия, об этом сообщили в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Предложение разработано Еврокомиссией с целью ускорить процесс отказа от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания. Как отмечает издание, полный пакет мер по развитию «щадящей климат мобильности» ЕК намеревается представить до конца 2017 года. Помимо квот по электрокарам для автопроизводителей, в перечень могут войти более строгие нормы по выбросам вредных веществ.

Представители отрасли в Германии идеи не поддерживают. «Мы считаем введение такого рода квот в принципе ошибочным путём», — комментируют представители Ассоциации автопроизводителей ФРГ. В организации считают, что сбыт электрокаров зависит от многих факторов, в том числе и от тех, на которые автоконцерны повлиять не могут.

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что немецкие автопроизводители достигли соглашения по урегулированию «дизельгейта». Согласно условиям договора, компании Volkswagen, Daimler, Opel и BMW должны установить новое программное обеспечение примерно на 5 000 000 дизельных машин.