Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт отметил, что в автомобилях марки Porsche, которые оснащаются дизельными двигателями, обнаружены механизмы, способные на тестах занижать реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.
Согласно распоряжению главы ведомства, запрещается эксплуатация Porsche Cayenne, которые оснащаются трёхлитровыми дизельными двигателями. Известно, что этот указ затронет владельцев порядка 22 000 автомобилей бренда на территории Европы. Машины будут отозваны в сервисные мастерские с целью переоборудования.
В компании Porsche рассказали, что нашли «хитрое ПО» в ходе внутреннего расследования. Производитель согласился отозвать Кайены за свой счёт. Александер Добриндт подчеркнул, что модель на сегодняшний день находится в производстве. Согласно его словам, правительство вводит запрет на регистрацию ТС, которые сейчас находятся в продаже. Он будет действовать до тех пор, пока не станет доступно обновлённое программное обеспечение, которое должен предварительно одобрить Минтранс ФРГ.
Ранее стало известно о последствиях «дизельгейта»: как пишут зарубежные СМИ, двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными. Предположительно топливная эффективность ухудшится приблизительно на две мили на галлон (около 0,45 литра на 100 километров).
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