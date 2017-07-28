Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт отметил, что в автомобилях марки Porsche, которые оснащаются дизельными двигателями, обнаружены механизмы, способные на тестах занижать реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

1 / 3 На фото: Porsche Cayenne 2 / 3 На фото: Porsche Cayenne 3 / 3 На фото: Porsche Cayenne

Согласно распоряжению главы ведомства, запрещается эксплуатация Porsche Cayenne, которые оснащаются трёхлитровыми дизельными двигателями. Известно, что этот указ затронет владельцев порядка 22 000 автомобилей бренда на территории Европы. Машины будут отозваны в сервисные мастерские с целью переоборудования.

В компании Porsche рассказали, что нашли «хитрое ПО» в ходе внутреннего расследования. Производитель согласился отозвать Кайены за свой счёт. Александер Добриндт подчеркнул, что модель на сегодняшний день находится в производстве. Согласно его словам, правительство вводит запрет на регистрацию ТС, которые сейчас находятся в продаже. Он будет действовать до тех пор, пока не станет доступно обновлённое программное обеспечение, которое должен предварительно одобрить Минтранс ФРГ.

Ранее стало известно о последствиях «дизельгейта»: как пишут зарубежные СМИ, двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными. Предположительно топливная эффективность ухудшится приблизительно на две мили на галлон (около 0,45 литра на 100 километров).