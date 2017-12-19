С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов.

Нижняя палата парламента получила на рассмотрение законопроект, предполагающий введение ограничений на закупку автомобилей дороже 2 000 000 рублей на бюджетные средства. Авторами инициативы являются представители фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов.

«Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления, или являющимися предметами роскоши. Ограничение будет относиться к автомобилям, цена единицы которых превысит два миллиона рублей», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Исключение предлагается сделать для легковых автомобилей, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях. По мнению депутатов, этот законопроект, в случае одобрения, позволит добиться повышения эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов юридических лиц с государственным участием.

Напомним, в прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил чиновникам ездить на мощных служебных автомобилях, подписав постановление «Об изменениях в порядке нормирования закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Впоследствии появилось предложение также запретить им арендовать такие машины.