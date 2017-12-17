В Ижевске выпустили юбилейную Lada Vesta

В честь данного события на заводе был организован день открытых дверей, в рамках которого все желающие смогли воспользоваться уникальной возможностью – посмотреть на полный процесс создания юбилейного автомобиля.
Выпуск «юбиляра» — от штамповки до сборки – демонстрировался на большом экране. Кроме того, для гостей предприятия были проведены экскурсии по действующему производству: в цехах штамповки, сварки и сборки.
Также гости смогли посетить музей, в котором представлены ретро-автомобили, опытные образцы и актуальный модельный ряд. Отдельный стенд был выделен под спортивную Lada Vesta, участвовавшую в Российских кольцевых гонках.
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про старт разработки новой кросс-версии Lada Vesta.
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