В Ижевске выпустили юбилейную Lada Vesta

В честь данного события на заводе был организован день открытых дверей, в рамках которого все желающие смогли воспользоваться уникальной возможностью – посмотреть на полный процесс создания юбилейного автомобиля.

Выпуск «юбиляра» — от штамповки до сборки – демонстрировался на большом экране. Кроме того, для гостей предприятия были проведены экскурсии по действующему производству: в цехах штамповки, сварки и сборки.

Также гости смогли посетить музей, в котором представлены ретро-автомобили, опытные образцы и актуальный модельный ряд. Отдельный стенд был выделен под спортивную Lada Vesta, участвовавшую в Российских кольцевых гонках.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про старт разработки новой кросс-версии Lada Vesta.