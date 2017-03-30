Выпуск кроссовера Sportage четвертого поколения налажен в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто». Продажи модели локальной сборки стартуют в соседней стране в апреле.

Как рассказали в пресс-службе «Азия Авто», расположенное в Усть-Каменогорске предприятие стало пятым в мире, запустившим в производство Sportage новой генерации. Отметим, на казахстанском заводе сегодня собирают еще несколько моделей Kia. В частности в начале марта там стартовал выпуск рестайлингового седана Cerato.

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Новый Sportage местного производства доберется до дилеров Казахстана в апреле. Покупателям кроссовер предложат в шести комплектациях, с одним бензиновым мотором 2.0 мощностью 155 л.с., который сочетается с «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный. Цена Kia Sportage нового поколения начинается с 6 900 000 тенге, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 249 000 рублей по актуальному курсу.

Для рынка РФ новый Спортейдж производят на калининградском заводе «Автотор». У нас кроссовер можно купить с бензиновым турбодвигателем 1.6 (177 л.с.), «атмосферником» 2.0 (150 л.с.) и двухлитровым дизелем (185 л.с.). Первый мотор работает в паре с «роботом», для бензинового движка 2.0 предусмотрены 6МТ или 6АТ, а дизельный агрегат комплектуется только «автоматом». Цена Sportage 2017 года выпуска – от 1 249 900 рублей.

Напомним, помимо моделей Kia, на мощностях «Азия Авто» в Усть-Каменогорске также производят автомобили марок Skoda, Chevrolet и Lada. Кстати, в конце прошлого года предприятие приступило к сборке новинок российского бренда – Vesta и Xray.