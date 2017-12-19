В Минпромторге готовы помочь с покупкой электрокаров для таксопарков и каршеринга

Льготные условия для коммерческих покупателей могут начать действовать с начала следующего года.

Закупку электромобилей у российских производителей для таксопарков и сервисов по каршерингу предположительно можно будет осуществлять на льготных условиях. Как сообщают «Известия», соответствующую возможность с начала 2018 года планирует предоставить Министерство промышленности и торговли РФ.

Ведомство намеревается возмещать скидку, которую заводы будут предоставлять коммерческим покупателям электрокаров. Предполагается, что это поможет создать спрос на электрокары, а также поспособствует появлению первых серийных отечественных «розеточных» автомобилей. По расчётам Минпромторга, субсидии, размер которых пока не определён, будут предоставляться как минимум до 2021 года.

По данным ведомства, у отечественных автопроизводителей на данный момент есть электрокары, готовые к запуску в серию. Об этом заявили представители Группы ГАЗ и компании Sollers, а также АВТОВАЗа, которому доступны иностранные технологии из-за вхождения в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Серийные электробусы в дальнейшем готовится представить также КАМАЗ.

Эксперты отмечают, что росту спроса на электротранспорт в России в среднесрочной перспективе будет способствовать улучшение инфраструктуры. Летом текущего года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России появится первая федеральная сеть электрозаправок. Сообщалось, что с её помощью на электромобиле можно будет проехать от Калининграда до Владивостока.