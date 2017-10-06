Министерство транспорта Японии сегодня, 6 октября 2017 года, обнародовало результаты проверки, касающейся нарушений, выявленных на местных заводах Nissan Motor. Об этом сообщает Reuters. Напомним, на пяти из шести предприятий в Тотиги и Киото некорректно проводилась сертификация автомобилей, предназначенных для продажи на японском рынке.

Как сообщает информационное агентство, по этой причине в Стране восходящего солнца объявляется отзыв порядка 1 200 000 автомобилей, которые были реализованы в течение последних трёх лет.

Известно, что инспекторы обнаружили документы, которые подтверждают качество выпускаемых автомобилей, но при этом на них имеются печати сертифицированных проверяющих, однако процедуру проводили другие сотрудники, у которых нет соответствующих полномочий.

О выявленных нарушениях сказал министр земли, инфраструктуры и транспорта Японии Кеити Исии. «Это вызывает чрезвычайное сожаление. Нарушения не только беспокоят автомобилистов, но и подрывают основы системы сертификации в стране в целом», — сказал он. Согласно словам чиновника, ведомство сейчас пытается определить, насколько широко применяется подобная практика.

В прошлом году стало известно о «топливном скандале» в Японии: факт фальсификации тестов расхода топлива нескольких моделей Mitsubishi Motors признала в апреле 2016-го. Немногим позднее стало известно о том, некорректные данные указывались с 1991 года.