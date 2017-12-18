В российской столице для аренды доступны Гранты с автоматической коробкой передач.

Сотня автомобилей Lada Granta поступили в московский парк каршеринга, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Арендовать машину можно через мобильное приложение «Карусель». Для заказа доступна Гранта с 98-сильным двигателем 1.6 и четырехдиапазонным «автоматом» Jatco.

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Передвигаться можно по Москве и Московской области (250 км от МКАД), завершить аренду – в пределах МКАД или не дальше километра от метро. Стоимость минуты тарифа «Движение» составляет 5 рублей, тарифа «Ожидание» — 2 рубля.

В список оборудования Lada Granta входят: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел, две подушки безопасности, а также зарядные устройства для смартфонов.

«Сейчас в большинстве каршерингов используют дешевые корейские или китайские автомобили. Мы закупаем отечественные Lada Granta в комплектации Comfort с автоматической коробкой, кондиционером, электроусилителем руля. Когда впервые садишься в такую «фаршированную» «Ладу», даже непривычно, что российский автомобиль может быть таким комфортным», — прокомментировал Иван Серебренников, основатель сервиса «Карусель».

Как отметили в пресс-службе АВТОВАЗа, в дальнейшем количество автомобилей Granta для каршеринга планируется увеличить.

Ранее сообщалось о том, что в Москве напрокат теперь можно взять кроссовер Renault Kaptur.