Соглашение о создании в столице РФ службы каршеринга электромобилей планируют сегодня, 16 октября 2017 года, подписать представители Российского фонда прямых инвестиций и компании Enel. Это произойдёт на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщают «Ведомости», условия сделки стороны решили не раскрывать. Предположительно новый сервис начнёт работу до конца 2018 года. В рамках соглашения Enel может построить порядка 50 электрозаправок в Москве. Автопарк оператора каршеринга включит в себя 400 машин. По данным источника, стороны пока не определились с марками электромобилей.

На сегодняшний день в российской столице насчитывается шесть операторов каршеринга. Согласно словам управляющего партнёра YouDrive Бориса Голикова, электромобилей нет ни в одной из компаний, однако он считает, что именно за этим транспортом будущее (в том числе каршеринга). Отметим, пока такие машины не пользуются массовым спросом: по данным экспертов, на 1 июля текущего года в Москве было зарегистрировано 367 электрокаров.

По словам представителей сферы бизнеса, для каршеринга важна плотность автомобилей в городе. Минимальная планка – 500 машин, считает Борис Голиков. Для полноценной работы в Москве потребуется около 1 000 машин, отметил заместитель директора «Делимобиля» Станислав Грошов. В случае такого количества может возникнуть проблема с электрозаправками, так как предполагаемых 50 будет не хватать.

В середине прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Renault Kaptur стал первым кроссовером в системе каршеринга в Москве: до конца 2017 года 500 экземпляров пополнят автопарк нового оператора, компании EasyRide.