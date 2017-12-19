В документе, который размещён на сайте regulation.gov.ru, есть запрет на «резервирование» за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями «отдельных серий или сочетаний символов» в знаках государственной регистрации транспортных средств, об этом сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что присвоение автономеров будет осуществляться по одной из двух схем: первая предполагает порядок очередности возрастания цифр (то есть за госзнаком А001АА999 последует А002АА999 и т.д.). На сегодняшний день это стандартная схема для большинства подразделений ГАИ. При использовании второй применяется произвольный порядок – в рамках специального «антикоррупционного режима присвоения знаков».

Эта программа в течение нескольких лет используется в столице РФ: в систему загружается несколько десятков сочетаний букв и цифр, они «вращаются» по принципу лотереи, то есть инспектор нажимает кнопку и ему в произвольном порядке выдаётся один из автономеров. Сообщается, что опыт использования этого «софта» является успешным, поэтому ГИБДД планирует распространить его на всю страну.

Проект содержит ещё одно нововведение, касающееся хранения автономеров. Согласно ныне действующим правилам водитель имеет право сохранить за собой госзнак при смене автомобиля, срок составляет 180 дней. Известно, что планируется ввести возможность продлевать его ещё на столько же.

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