Анализ этого рынка услуг в РФ провели эксперты «Автостата», по его итогам определили предпочтения автовладельцев в обслуживании иномарок и российских автомобилей. Выбор осуществлялся из четырёх категорий: официальный дилер, независимая станция технического обслуживания, самостоятельное обслуживание (или у друга в гараже) и знакомый механик-частник.

Специалисты отметили, что доля машин (вне зависимости от страны производства), владельцы которых выбирают обслуживание у официального дилера, уменьшается с увеличением возраста ТС. Так, их доля составляет 84% для иномарок не старше трёх лет; 57% — для отечественных автомобилей. У авто, чей возраст превышает десять лет, показатель составляет всего 2% (среди как российских, так и зарубежных брендов).

Согласно исследованию, по мере увеличения возраста автомобиля увеличивается доля владельцев, предпочитающих обслуживать его самостоятельно или у друга в гараже. Для иномарок этот показатель меняется с 3 до 40%, для отечественных машин начальная точка составляет 9%, вырастает результат до 62%.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что крупные автоконцерны в РФ интересуются послепродажным обслуживанием машин. Эта сфера бизнеса стала выходом для многих представителей автопрома РФ в условиях спада спроса на новые автомобили.