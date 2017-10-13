В Нидерландах узаконили отказ от автомобилей с ДВС с 2030 года

Правительство Нидерландов накануне объявило о своих новых долгосрочных планах. Одним из них является установление запрета на продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году. Так голландские чиновники хотят стимулировать автомобилистов пересаживаться на машины с нулевым показателем выбросов вредных веществ.
Кабинет министров этой страны поставил амбициозные планы:
- сократить вредные выбросы на 49 процентов до 2030 года;
- выделить на переход к более чистой энергии 4 миллиарда евро;
- снижение налогов на потребителей “чистой” энергии;
- угольные шахты будут закрыты к 2030 году;
- новые дома больше не будут подключаться к газопроводам;
- инвестировать в инфраструктуру велосипедного транспорта 100 миллионов евро.
По статистике, на сегодняшний день в Нидерландах на 50 приобретенных обычных автомобилей покупается один плагин-гибрид или электромобиль.
Подобные меры ограничения продаж новых автомобилей на двигателях внутреннего сгорания запланировали ввести Германия и Индия (с 2030 года), Норвегия (с 2025 года) и Франция (с 2040 года).
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