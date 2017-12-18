В ПДД предложили закрепить правила проезда при сужении дороги
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В ПДД предложили закрепить правила проезда при сужении дороги

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С соответствующим предложением выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

С предложением по внесению изменений в ПДД касательно правил поведения водителей при проезде сужения к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он считает, что необходимо закрепить специальный порядок проезда мест аварий и дорожных работ.

overtaking

«Согласно сложившейся практике, существующая в России дорожная инфраструктура, а также вводимые временные меры по сужению проезжей части в связи с ремонтными работами либо аварийными ситуациями приводят к дополнительному снижению интенсивности движения. Помимо прочего, это происходит из-за стремления водителей автомобилей из параллельных рядов как можно быстрее проехать суженный участок дороги, что, в отсутствие какого-либо внешнего регулирования, увеличивает вероятность ДТП и дает повышенную нагрузку на данный участок дороги. Поведение водителей, как правило, выглядит хаотичным», — отмечает парламентарий в письме.

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Как сообщает агентство «Москва», что в ФРГ и нескольких других странах есть практика преодоления таких участков дороги. «В частности, водители проезжают суженный участок по очереди, пользуясь «шашечной» тактикой перестроения, уважительно пропуская последовательно друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение и так далее). Это, в свою очередь, ликвидирует возникающие заторы и значительно экономит время на преодоление узких участков дороги. Подобная обязанность водителя закреплена в правилах», — пояснил инициатор.

По мнению Ярослава Нилова, закрепление подобного порядка в ПДД будет способствовать снижению объяснимой напряжённости в процессе преодоления водителями затруднённых участков дороги, сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, а также повысит общий уровень культуры вождения на дорогах РФ.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , аварии , безопасность на дорогах , дороги России , ДТП , инициатива , ПДД , поведение на дороге , правила дорожного движения , предложение , российские дороги , сужение дороги
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
fernan 64

Не понятно - зачем закреплять законодательно чисто этическую норму преодоления временных трудностей, когда и без того водители пропускают друг друга в подобных ситуациях?! А от хамья на дорогах не спасают законы!!

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