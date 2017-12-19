Немецкий автопроизводитель решил поблагодарить своих российских клиентов за проведенный вместе 2017 год с помощью специальной акции.

19 Дек В РФ Мерседес порадовал не только своих поклонников, но и клиентов Audi, BMW и Lexus

Праздничную акцию накануне Нового года снова решили провести представители АО «Мерседес-Бенц Рус». Она пройдёт в период с 22 по 31 декабря 2017-го и будет распространяться на владельцев автомобилей нескольких премиальных марок. Сюрприз от Mercedes-Benz ожидает клиентов при въезде на территорию многоуровнего паркинга в терминале D аэропорта Шереметьево.

В рамках акции владельцы премиальных автомобилей могут получить волшебную карту. Её необходимо предъявить на праздничном стенде Mercedes-Benz, ответив на несколько вопросов, а также подтвердив свой вылет. После этого клиенты получат праздничный сувенир любителя путешествий.

«Наша компания также благодарит другие премиальные марки за мотивацию и желание двигаться вперёд. В связи с этим предложение в указанные даты действует и для водителей автомобилей BMW, Audi и Lexus», — рассказали представители пресс-службы российского офиса концерна Daimler.

Старт акции будет дан 22 декабря в 9:00 по московскому времени. Карту, которую необходимо предъявить на праздничном стенде, выдаст промо-персонал на въезде на парковку. В компании отметили, что специальное предложение не распространяется на автомобили служб такси и каршеринга.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что известны российские цены обновлённого Mercedes-Benz S-Class Coupe. Начальная стоимость новинки составляет 7 500 000 рублей. Топовую версию можно купить минимум за 17 800 000 рублей.