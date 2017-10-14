Британский производитель сообщил, какое оборудование, получившее широкое распространение в современных автомобилях, они не намерены использовать в своих моделях.

14 Окт В Rolls-Royce рассказали, чего никогда не будет в их автомобилях

Такой информацией в интервью порталу «Колеса.ру» поделился директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе Франк Тиманн, отвечая на вопросы нашего корреспондента.

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«А вот чего никогда не будет на моделях Rolls-Royce — это тачскрина. Это, может быть, и удобно, но неэстетично», — сообщил представитель Rolls-Royce. Вероятно, в компании считают, что классические органы управления оборудованием автомобиля не утратят актуальность.

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Напомним, последней новинкой марки стало восьмое поколение роскошного лимузина Rolls-Royce Phantom, представленное в конце июля 2017 года. Кстати, производитель заявляет, что их седан является самым тихим автомобилем в мире – суммарный вес звукоизоляционных материалов составляет 130 кг, а шины Continental, которыми комплектуется модель, заполнены звукопоглощающей пеной.

Rolls-Royce Phantom VIII укомплектован битурбированным двигателем V12 объемом 6,75 литра, развивающим мощность 563 л.с. В паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF мотор способен разогнать автомобиль до максимальной скорости 250 км/ч, причем до отметки 100 км/ч стрелка спидометра доходит через 5,3 секунды после старта.