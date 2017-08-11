В российском представительстве премиальной японской марки рассказали о действующих в августе акциях для покупателей новых машин Infiniti. Модельный ряд продаётся по спецценам. Так, базовая комплектация Q30 2017 модельного года стоит минимум 1 769 990 рублей, QX30 в версии GT – 2 100 000 рублей.

1 / 3 На фото: Infiniti Q60 2 / 3 На фото: Infiniti Q60 3 / 3 На фото: Infiniti Q60

Цена спорт-седана Q50, который оснащается двухлитровым мотором, стартует с отметки 1 760 000 рублей. Столько придётся отдать за версию Elegance нынешнего производственного года. Бизнес-седан Q70 2016 модельного года (в исполнении Premium c двигателем объёмом 2,5 литра и задним приводом) можно купить минимум за 2 240 000 рублей.

Акция Infiniti распространяется и на полноприводное купе Q60 2017 модельного года, у которого под капотом двигатель объёмом 3,0 литра мощностью 405 л. с. В комплектации Sport+Navi автомобиль продаётся минимум за 3 030 000 рублей. Ценник купе-кроссовера QX70 (двигатель 3,7 литра, 2016 модельный год) начинается с 2 700 000 рублей.

1 / 3 На фото: Infiniti QX70 2 / 3 На фото: Infiniti QX70 3 / 3 На фото: Infiniti QX70

Выгодно купить можно выпущенный в 2017 году обновлённый городской кроссовер QX50 с удлинённой колёсной базой и увеличенным дорожным просветом: он предлагается по цене от 2 215 000 рублей. Семиместный кроссовер QX60 с бензиновым мотором 3,5 литра в комплектации Elegance + roofrails продаётся за 2 950 000 рублей. Стоимость внедорожника QX80 прошлого производственного года стартует с отметки 4 400 000 рублей.

Совсем недавно портал «Колёса.ру» рассказал о том, что объём продаж Infiniti в России растёт на протяжении семи месяцев. В июле было реализовано 399 машин, что на 17% больше, чем в прошлом году. В период с января по июль производитель продал в РФ 3 031 автомобиль, то есть прирост составил 16%.