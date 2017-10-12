Реализацией социального проекта «Повод для обгона» занимается Российский союз автостраховщиков. Кампания проводится в рамках второго этапа исполнения поручений президента страны по итогам заседания Госсовета по вопросам БДД. Она предполагает комплекс рекламно-просветительских мероприятий, которые охватят различные группы населения.

Согласно статистике аварийности, связанной с нарушениями правил обгона, в период с января по сентябрь 2017 года зафиксировано свыше 1 500 таких дорожно-транспортных происшествий. «2 598 человек в результате этих манёвров получили ранения. Это очень большие цифры. При этом следует отметить, что, к сожалению, больше 2/3 от этого числа ДТП происходит по причине выезда на сторону встречного движения в местах, где это вообще запрещено. И в этой ситуации, к сожалению, тяжесть последствий крайне велика», — отметил замначальника ГУОБДД МВД РФ генерал-майор полиции Владимир Кузин.

В ходе пресс-конференции, посвящённой старту социальной кампании, был показан видеоролик «Комментатор». В эфире центральных российских телеканалов он будет транслироваться с 13 октября по 12 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие представители РСА, Министерства образования и науки, Министерства транспорта, Госавтоинспекции МВД России и Экспертного центра «Движение без опасности».

Напомним, в прошлом году был дан старт проекту «Сложности перехода», масштабной социальной кампании, которая призвана повысить безопасность пешеходов. Трансляция видеороликов на федеральных телеканалах началась ещё в ноябре 2016-го, основные мероприятия в различных регионах РФ прошли в феврале-марте текущего года.